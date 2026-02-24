ondacero.es
24/02/2026

El pan de Cea con sabor a Venezuela

Homenaje al Pan de Cea en la fiesta de exaltación celebrada este domingo en San Cristovo de Cea.
Una ruleta, una muiñeira y destino: Cea. Así arranca hoy Comer por España, con nota de voz al 609 y parada en la villa ourensana famosa por su pan con IGP.

Uno de nuestros oyentes llamado Higinio, más conocido como 'o fillo do Petrinas' propone que el equipo visite el municipio de San Cristovo de Cea, en la provincia de Ourense, conocido como la 'Villa del Pan'. Allí el Pan de Cea, con Indicación Geográfica Protegida, se cuece en hornos de leña, con miga esponjosa —miolo— y corteza ancha y laminada.

Hablamos con Sofía, panadera de Aboamigalla, que explica cómo se "duerme" el pan y por qué la buena miga es casi religión. Y hacemos parada en el Bar Sol y Luna, refugio de peregrinos del Camino, donde las tostadas con orégano propio y la carne arreglada —mezcla gallego-venezolana— completan el menú.

