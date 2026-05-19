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19/05/2026

Lugareños se visten para celebrar el Domingo Corredoiro, a 12 de febrero de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España)
  • 35:24 MIN

La oreja de Chantada

Comer por España

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La oreja de Chantada

En Comer por España, Carlos Alsina y David de Jorge regresan gastronómicamente a Galicia impulsados por la recomendación de un oyente que destaca la cocina del restaurante A Faragulla, en Chantada (Lugo), especialmente su popular oreja crujiente de cerdo. A partir de ahí, el programa hace un recorrido por la identidad gastronómica y cultural de esta localidad situada en el corazón de la Ribeira Sacra, una tierra marcada por el vino, el queso y la tradición. El cocinero Toño Lorenzo explica cómo su restaurante mantiene recetas heredadas de generaciones familiares, como los prensados de cabeza de cerdo, las filloas o una reinterpretación de la oreja tradicional gallega, además de incorporar propuestas veganas y productos locales. La conversación también se detiene en los vinos de la zona, cultivados en espectaculares bancales sobre el Miño, en queserías artesanales como las que elaboran galardonados quesos azules de pastoreo y en celebraciones emblemáticas como el Folión de Carros o el carnaval de Chantada.

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