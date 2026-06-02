02/06/2026

23:22 MIN Los nísperos de Sayalonga Comer por España compartir Los nísperos de Sayalonga Código copiado









Una llamada llegada desde las más altas esferas malagueñas sirve de excusa para que Comer por España haga parada en Sayalonga, un pequeño municipio de la Axarquía conocido por sus nísperos, su singular cementerio octogonal y el callejón más estrecho de la comarca. Entre anécdotas locales, rivalidades con la pedanía de Corumbela y recetas elaboradas con el fruto estrella de la zona, Alsina, David de Jorge y los oyentes recorren los sabores y las tradiciones de este rincón de Málaga. La visita culmina en el Mesón Morisco, donde Rafa y su familia mantienen viva la cocina de cuchara y reinventan el níspero en postres que se han convertido en una seña de identidad del pueblo.