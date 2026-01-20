ondacero.es
Misa cantada con motivo de las Fiestas de las Cuadrillas de Barranda
Fiesta de las Cuadrillas en Barranda

Comer por España

Fiesta de las Cuadrillas en Barranda

El equipo de Más de uno, con Robin Food a la cabeza, ha decidido visitar esta pedanía de Caravaca de la Cruz situada en la Sierra del Noroeste de Murcia. En su historia quedan huellas de presencia romana (vestigios en antiguas villas) y del paso musulmán, que dejó un sistema de regadíos que aún se utiliza con pocas variaciones. Hoy combina agricultura y ganadería con un turismo rural de calidad, apoyado en sus paisajes.

Además, la localidad es un referente nacional en música tradicional, gracias a un festival pionero y, sobre todo, a la Fiesta de las Cuadrillas (Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial), que se celebra cada último domingo de enero. Y a nivel gastronómico destacan sus almuerzos populares (vino, bocadillos, patatas con ajo). También los platos típicos que se preparan para las cuadrillas, los conocemos junto a Carlos Manuel y Encarni, vecinos del pueblo.

