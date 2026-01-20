Fiesta de las Cuadrillas en Barranda

20/01/2026

El equipo de Más de uno, con Robin Food a la cabeza, ha decidido visitar esta pedanía de Caravaca de la Cruz situada en la Sierra del Noroeste de Murcia. En su historia quedan huellas de presencia romana (vestigios en antiguas villas) y del paso musulmán, que dejó un sistema de regadíos que aún se utiliza con pocas variaciones. Hoy combina agricultura y ganadería con un turismo rural de calidad, apoyado en sus paisajes.

Además, la localidad es un referente nacional en música tradicional, gracias a un festival pionero y, sobre todo, a la Fiesta de las Cuadrillas (Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial), que se celebra cada último domingo de enero. Y a nivel gastronómico destacan sus almuerzos populares (vino, bocadillos, patatas con ajo). También los platos típicos que se preparan para las cuadrillas, los conocemos junto a Carlos Manuel y Encarni, vecinos del pueblo.