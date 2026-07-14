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Más de uno

14/07/2026

Panorámica de Torrox.
  • 38:26 MIN

Los espetos de Torrox

Comer por España

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Los espetos de Torrox

La gastronomía de Torrox (Málaga) protagoniza una nueva parada del recorrido veraniego de Más de uno. Tras la recomendación de una oyente, Carlos Alsina descubre por qué este municipio presume de tener el mejor clima de Europa junto a Andrea, una vecina de la localidad, y conversa con Francis Rodríguez, responsable de la Cafetería Asador, y Juan Luque, responsable del Chiringuito Pepe, para conocer los platos más representativos del municipio. Las tradicionales migas, la arropía o los espetos sirven de hilo conductor para recorrer tanto el pueblo como la costa y descubrir algunos de los rincones imprescindibles de la gastronomía torroxeña.

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