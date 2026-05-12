12/05/2026

24:07 MIN Un aperitivo por Valderrobres Comer por España compartir Un aperitivo por Valderrobres Código copiado









En su sección Comer por España, Carlos Alsina, David de Jorge y Begoña Gómez de la Fuente han viajado radiofónicamente hasta Valderrobres, uno de los pueblos más emblemáticos de la comarca del Matarraña, conocida como la "Toscana aragonesa". El programa ha contado con la participación de Enrique Segurana, vecino jubilado del municipio, que ha relatado cómo es la vida en el pueblo, sus fiestas y algunas leyendas populares como la del pozo de la mano peluda, además de reivindicar dulces tradicionales como los crepells. También ha intervenido Dabí Latas, profesor del aula-restaurante Chapeau del IES Matarraña, que ha explicado cómo trabajan la alta cocina con productos de kilómetro cero y cómo algunos alumnos del centro han acabado trabajando en restaurantes de prestigio internacional.