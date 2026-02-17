ondacero.es
Más de uno

17/02/2026

Las alubias y los carnavales de Tolosa

Chupinazo que da inicio al Carnaval de Tolosa.
  • 25:24 MIN

Las alubias y los carnavales de Tolosa

Comer por España

compartir
Las alubias y los carnavales de Tolosa

El martes de Carnaval se vive en toda España… y en Más de uno lo han celebrado eligiendo un destino que tenga una larga tradición en estas fechas. En esta ocasión, el programa viaja hasta Tolosa de la mano de un oyente que desvela cómo se viven seis días de fiesta, disfraces y tradiciones únicas.

Entre chilabas de colores, desfiles multitudinarios y celebraciones como el popular Jueves Gordo, la conversación recorre también la cara más gastronómica del carnaval tolosarra: desayunos de madrugada con anís y pastas, la tradición del Toro del Aguardiente y, por supuesto, la cocina local que convierte a la villa en uno de los grandes referentes culinarios del País Vasco.

Roberto, un vecino de Tolosa, comparte cómo se vive el día a día en el municipio, mientras Sonia, del Restaurante El Frontón, nos habla acerca de la tradición gastronómica y nos explica cómo preparar unas buenas alubias.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer