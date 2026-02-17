17/02/2026 Las alubias y los carnavales de Tolosa

25:24 MIN Las alubias y los carnavales de Tolosa Comer por España compartir Las alubias y los carnavales de Tolosa Código copiado









El martes de Carnaval se vive en toda España… y en Más de uno lo han celebrado eligiendo un destino que tenga una larga tradición en estas fechas. En esta ocasión, el programa viaja hasta Tolosa de la mano de un oyente que desvela cómo se viven seis días de fiesta, disfraces y tradiciones únicas.

Entre chilabas de colores, desfiles multitudinarios y celebraciones como el popular Jueves Gordo, la conversación recorre también la cara más gastronómica del carnaval tolosarra: desayunos de madrugada con anís y pastas, la tradición del Toro del Aguardiente y, por supuesto, la cocina local que convierte a la villa en uno de los grandes referentes culinarios del País Vasco.

Roberto, un vecino de Tolosa, comparte cómo se vive el día a día en el municipio, mientras Sonia, del Restaurante El Frontón, nos habla acerca de la tradición gastronómica y nos explica cómo preparar unas buenas alubias.