Las almendras de Tejeda

03/03/2026

  • 27:48 MIN

Del debate sobre la cronofobia al placer de saborear el presente—esa angustia por el paso del tiempo— Más de uno decide aprovechar el presente y cruzar el mapa hasta Tejeda, en el corazón de Gran Canaria, para descubrir su gastronomía y su paisaje volcánico dominado por el Roque Nublo y el Roque Bentayga.

Con las voces de Ezequiel, vecino y corredor del Trail Almendro en Flor, y Rosa Mari, de la histórica Dulcería Nublo, recorremos queserías, bodegas y dulces de almendra en uno de los pueblos más bonitos de Canarias.

