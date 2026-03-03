03/03/2026
Las almendras de Tejeda
Del debate sobre la cronofobia al placer de saborear el presente—esa angustia por el paso del tiempo— Más de uno decide aprovechar el presente y cruzar el mapa hasta Tejeda, en el corazón de Gran Canaria, para descubrir su gastronomía y su paisaje volcánico dominado por el Roque Nublo y el Roque Bentayga.
Con las voces de Ezequiel, vecino y corredor del Trail Almendro en Flor, y Rosa Mari, de la histórica Dulcería Nublo, recorremos queserías, bodegas y dulces de almendra en uno de los pueblos más bonitos de Canarias.