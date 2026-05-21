21/05/2026

07:27 MIN El reto matemático: ¿Hay alguna verdad en nuestro mundo? Con Santi García Cremades compartir El reto matemático: ¿Hay alguna verdad en nuestro mundo? Código copiado









Santi García Cremades ha utilizado unas recientes declaraciones de Marcos Llorente para cuestionar la creciente tendencia a poner al mismo nivel opiniones personales y conocimiento científico. A partir de las ideas del matemático Leibniz, explica la diferencia entre las "verdades de hecho" y las "verdades de razón", defendiendo el papel de las matemáticas como herramienta para interpretar la realidad y protegerse de engaños, bulos o falsas creencias, antes de trasladar esa idea a ejemplos cotidianos y pequeños timos basados en errores de percepción.

(Cliente): Jefe, cóbreme. Me he comido un pincho de tortilla. Tome, aquí tiene un billete de 5 euros.

(Camarero): Muy bien. Son 4 euros de la tortilla... y aquí tiene usted su moneda de 1 euro de vuelta.

(Cliente): Uy, espere un segundo. Póngame un refresco de limón para bajar la tortilla, que veo en el cartel que son 2 euros más. Mire, quédese con este euro que me acaba de dar. Estamos en paz.

(Camarero): [pensativo] Sí… a ver el billete de 5 euros que le he dado antes, MÁS este euro... son 6 euros en total. Y… la tortilla son 4 y el refresco 2 (y 4 más 2 son 6)... Supongo que sí.

(Cliente): Me voy que tengo prisa

(Camarero): … [tarda un poco] … Espere. Oiga, oiga, vuelva aquí que me falta dinero en la caja…

¿Dónde está el timo matemático?

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