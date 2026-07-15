15/07/2026

28:10 MIN Radioficción - Episodio 42: Crimen interactivo - "Bajo las dunas de Sudán" Es mentira pero está pasando compartir Radioficción - Episodio 42: Crimen interactivo - "Bajo las dunas de Sudán" Código copiado









Ha llegado el turno para que los modernitos se enfrenten al reto del cluedo de Radioficción. Irene Ramírez y Emilio Doménech trataran de resolver el crimen que los actores del Teatro Luis del Olmo representan en directo.

Reparto

Carlos Alsina

Los modernitos: Irene Ramírez y Emilio Domenech

Detective: Pablo Díez

Ronda: Laura Hernando

Félix: Rafael Naranjo Jr.

Bedario: Borja F. Sedano

Eneas: Alfonso Laguna

Alfredo: Rafael Naranjo Jr.

Guion original de Pablo Díez.