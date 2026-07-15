15/07/2026
- 28:10 MIN
Radioficción - Episodio 42: Crimen interactivo - "Bajo las dunas de Sudán"
Ha llegado el turno para que los modernitos se enfrenten al reto del cluedo de Radioficción. Irene Ramírez y Emilio Doménech trataran de resolver el crimen que los actores del Teatro Luis del Olmo representan en directo.
Reparto
- Carlos Alsina
- Los modernitos: Irene Ramírez y Emilio Domenech
- Detective: Pablo Díez
- Ronda: Laura Hernando
- Félix: Rafael Naranjo Jr.
- Bedario: Borja F. Sedano
- Eneas: Alfonso Laguna
- Alfredo: Rafael Naranjo Jr.
Guion original de Pablo Díez.