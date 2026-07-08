08/07/2026
- 21:19 MIN
Radioficción - Episodio 41: Como nació… 'Matar a un ruiseñor'
En el teatro Luis del Olmo hemos realizado el último homenaje literario de la temporada a una de las figuras más importantes de la literatura estadounidense, que nos ha ayudado a explicar cómo nació su primera, y única, novela.
- Jorge Abad
- Youtuber: Borja F. Sedano
Reparto
- Carlos Alsina
- Hombre del público: Ángel Luis Martínez
- Youtuber: Borja F. Sedano
- Bravo: Pedro Manjón
- Harper: Paloma Porcel
- Nelle (y Nelle Niña): María Pérez
- Truman Niño: Carlota Díaz
- Maurice: Ángel Luis Martínez
- Editora: Patricia Gijón
Guion original de Pablo Díez.