24/06/2026
Radioficción - Episodio 39: ¿Y si el diluvio universal ocurriera en la actualidad?
- 15:55 MIN
Radioficción - Episodio 39: ¿Y si el diluvio universal ocurriera en la actualidad?
Después de la entrevista algo fallida a Noamá, Sergio del Molino ha decidido que sean los actores del teatro los encargados de tratar el tema religioso, aunque los guionistas han querido darle un toque más moderno.
Reparto
- Carlos Alsina
- Guía: Irene Ramírez
- Off Narrador: Carlos Alsina
- Dr. Carmena: Borja F. Sedano
- Noah: Noelia de Luis.
- Presentador: Juanjo Fernández
- Youtuber: Emilio Doménech
- Tertuliana: Pilar Gómez Santiago
- Tertuliano: José Carlos Blanco