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24/06/2026

Radioficción - Episodio 39: ¿Y si el diluvio universal ocurriera en la actualidad?

Radioficción - Más de uno
  • 15:55 MIN

Radioficción - Episodio 39: ¿Y si el diluvio universal ocurriera en la actualidad?

Es mentira pero está pasando

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Radioficción - Episodio 39: ¿Y si el diluvio universal ocurriera en la actualidad?

Después de la entrevista algo fallida a Noamá, Sergio del Molino ha decidido que sean los actores del teatro los encargados de tratar el tema religioso, aunque los guionistas han querido darle un toque más moderno.

Reparto

  • Carlos Alsina
  • Guía: Irene Ramírez
  • Off Narrador: Carlos Alsina
  • Dr. Carmena: Borja F. Sedano
  • Noah: Noelia de Luis.
  • Presentador: Juanjo Fernández
  • Youtuber: Emilio Doménech
  • Tertuliana: Pilar Gómez Santiago
  • Tertuliano: José Carlos Blanco
Guion original de Pablo Díez

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