10/06/2026

16:14 MIN Radioficción - Episodio 37: Ucronía - ¿Y si la Atlántida nunca se hubiera hundido? Es mentira pero está pasando compartir Radioficción - Episodio 37: Ucronía - ¿Y si la Atlántida nunca se hubiera hundido? Código copiado









Hemos recuperado uno de los formatos que inauguramos en la primera temporada Radioficción, la ucronía, en la que nuestros actores y actrices recrean qué hubiera pasado si un acontecimiento histórico hubiera sido diferente.

Reparto

Carlos Alsina

Jorge Abad

Platón: Pablo Martínez

Pablo Martínez Discípulo: Borja F. Sedano

Borja F. Sedano Donnely: Gabriel Fernandez Gil

Gabriel Fernandez Gil Ellen Wirshaw: Remedios Márquez

Remedios Márquez Sacerdotisa: Elena Rey

Guion original de Pablo Díez.