10/06/2026
- 16:14 MIN
Radioficción - Episodio 37: Ucronía - ¿Y si la Atlántida nunca se hubiera hundido?
Hemos recuperado uno de los formatos que inauguramos en la primera temporada Radioficción, la ucronía, en la que nuestros actores y actrices recrean qué hubiera pasado si un acontecimiento histórico hubiera sido diferente.
Reparto
- Carlos Alsina
- Jorge Abad
- Platón: Pablo Martínez
- Discípulo: Borja F. Sedano
- Donnely: Gabriel Fernandez Gil
- Ellen Wirshaw: Remedios Márquez
- Sacerdotisa: Elena Rey
Guion original de Pablo Díez.