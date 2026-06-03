03/06/2026
- 19:54 MIN
Radioficción - Episodio 36: 'Los 3 cerditos' como una historia de espías
Carlos Alsina ha hecho girar de nuevo la famosísima Ruleta Doble del Teatro Luis del Olmo, para mezclar una historia clásica con un género narrativo completamente diferente, el resultado: Un cuento infantil convertido en un thriller.
Reparto
- Vaquero: Jorge Abad
- Paille: Begoña Hernando
- Señor Dumond: Paco Vaquero
- Coronel alemán: Pablo Díez
- Bois: Borja F. Sedano
- Briques: Patricia Gijón
Guion original de Pablo Díez.