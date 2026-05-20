20/05/2026
En el Teatro Luis del Olmo hoy hemos jugado a un juego, el crimen interactivo. Este consiste en que un colaborador, el más votado por los oyentes, debe resolver el misterio que represente nuestra compañía. En esta ocasión la elegida ha sido... Rosa Belmonte.
Entrada
- Begoña Gómez de la Fuente
- Acomodador: Manuel Molina
- Señora: ANA DE CASTRO
- Señor: Borja F. Sedano
Reparto
- Carlos Alsina
- Jugador: Rosa Belmonte
- Detective: Pablo Díez
- Willberg: Borja F. Sedano
- Philippa: Ana de Castro
- Nina: Ana San Millán
- Ayudante: Rubén Santos
- Kazama: José Guaita
Guion original de Pablo Díez.