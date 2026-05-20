20/05/2026

26:45 MIN Radioficción - Episodio 34: La muerte visita la ópera ES MENTIRA PERO ESTÁ PASANDO compartir Radioficción - Episodio 34: La muerte visita la ópera Código copiado









En el Teatro Luis del Olmo hoy hemos jugado a un juego, el crimen interactivo. Este consiste en que un colaborador, el más votado por los oyentes, debe resolver el misterio que represente nuestra compañía. En esta ocasión la elegida ha sido... Rosa Belmonte.

Entrada

Begoña Gómez de la Fuente

Acomodador: Manuel Molina

Manuel Molina Señora: ANA DE CASTRO

ANA DE CASTRO Señor: Borja F. Sedano

Reparto

Carlos Alsina

Jugador: Rosa Belmonte

Rosa Belmonte Detective: Pablo Díez

Pablo Díez Willberg: Borja F. Sedano

Borja F. Sedano Philippa: Ana de Castro

Ana de Castro Nina: Ana San Millán

Ana San Millán Ayudante: Rubén Santos

Rubén Santos Kazama: José Guaita

Guion original de Pablo Díez.