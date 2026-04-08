08/04/2026
Radioficción - Episodio 28: Las Bostonianas
Ante la visita de la delegada del Colegio de Personajes Históricos y Ficticios, a Sergio del Molino se le ha ocurrido que la compañía del Teatro Luis del Olmo interprete una versión propia de la obra de Henry James y el público evalúa su compromiso con la igualdad.
Reparto
- Carlos Alsina
- Señor Luna: Rubén Santos
- Olive: María Luisa Marciel
- Basil: Borja F. Sedano
- Birdseye: María Jesús Moreno
- Verena: Rocío Vega
Adaptación de la novela 'Las Bostonianas' de Henry James realizada por Pablo Díez.