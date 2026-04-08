08/04/2026 Radioficción - Episodio 28: Las Bostonianas

Ante la visita de la delegada del Colegio de Personajes Históricos y Ficticios, a Sergio del Molino se le ha ocurrido que la compañía del Teatro Luis del Olmo interprete una versión propia de la obra de Henry James y el público evalúa su compromiso con la igualdad.

Reparto

Carlos Alsina

Señor Luna : Rubén Santos

: Rubén Santos Olive : María Luisa Marciel

: María Luisa Marciel Basil : Borja F. Sedano

: Borja F. Sedano Birdseye : María Jesús Moreno

: María Jesús Moreno Verena: Rocío Vega

Adaptación de la novela 'Las Bostonianas' de Henry James realizada por Pablo Díez.