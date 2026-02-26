26/02/2026 Radioficción - Episodio 25: Entrevista a Cyrano de Bergerac

17:08 MIN Radioficción - Episodio 25: Entrevista a Cyrano de Bergerac









Sergio del Molino ha vuelto a subirse a las tablas del Teatro Luis del Olmo para realizar unas de sus clásicas entrevistas. Sin embargo, ha decidido cambiar el protagonista a última hora. Ha rechazado al dramaturgo francés Edmond Rostand que ya se encontraba a las puertas del teatro, para poder conversar con su creación más famosa.

Entrada

Begoña

Profesora: Marisol Parada

Reparto

Carlos Alsina

Marisol Parada Sergio del Molino

Cyrano de Bergerac: Fernando de Luis

Guión original de Sergio del Molino.