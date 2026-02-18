18/02/2026 Radioficción - Episodio 24: 'La Dama de la luna' de Edgar Rice Burroughs

21:57 MIN Radioficción - Episodio 24: 'La Dama de la luna' de Edgar Rice Burroughs Es mentira, pero está pasando









Hemos recuperado a unos de los autores más célebres de principios del siglo XX para viajar desde el Teatro Luis del Olmo hasta la luna, sin embargo, finalmente nos quedamos por el camino.

Reparto

Julian: Borja F. Sedano

Borja F. Sedano Presidente: Ditu García

Ditu García Orthis: Paco Gisbert

Paco Gisbert Norton: Patricia Gijón

Adaptación realizada por Pablo Díez de la novela 'La Dama de la luna' de Edgar Rice Burroughs