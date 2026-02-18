18/02/2026
Radioficción - Episodio 24: 'La Dama de la luna' de Edgar Rice Burroughs
- 21:57 MIN
Hemos recuperado a unos de los autores más célebres de principios del siglo XX para viajar desde el Teatro Luis del Olmo hasta la luna, sin embargo, finalmente nos quedamos por el camino.
Reparto
- Julian: Borja F. Sedano
- Presidente: Ditu García
- Orthis: Paco Gisbert
- Norton: Patricia Gijón
Adaptación realizada por Pablo Díez de la novela 'La Dama de la luna' de Edgar Rice Burroughs