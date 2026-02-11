ondacero.es
11/02/2026

Radioficción - Episodio 23: La 'Divina Comedia' si fuera… una historia de la mafia

  • 19:08 MIN

La ruleta del Teatro Luis del Olmo está en las últimas y hoy no hemos conseguido ni hacerla girar. En su falta ha sido Sergio del Molino el que ha elegido el relato clásico que interpretar desde un género completamente distinto al original.

Reparto

  • Secuaz: Pablo Martínez Gugel
  • Virginia: REMEDIOS MÁRQUEZ
  • Dante: Borja F. Sedano
  • Jefe estación: Carlos Alsina
  • Preso: Pablo Díez
  • Luciano: José Luis Angulo

Guion original de Pablo Díez.

