11/02/2026 Radioficción - Episodio 23: La 'Divina Comedia' si fuera… una historia de la mafia

19:08 MIN Radioficción - Episodio 23: La 'Divina Comedia' si fuera… una historia de la mafia Es mentira pero está pasando compartir Radioficción - Episodio 23: La 'Divina Comedia' si fuera… una historia de la mafia Código copiado









La ruleta del Teatro Luis del Olmo está en las últimas y hoy no hemos conseguido ni hacerla girar. En su falta ha sido Sergio del Molino el que ha elegido el relato clásico que interpretar desde un género completamente distinto al original.

Reparto

Secuaz: Pablo Martínez Gugel

Virginia: REMEDIOS MÁRQUEZ

Dante: Borja F. Sedano

Jefe estación: Carlos Alsina

Preso: Pablo Díez

Luciano: José Luis Angulo

Guion original de Pablo Díez.