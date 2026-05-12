12/05/2026

23:33 MIN Qué sabemos del sofá Más de uno compartir Qué sabemos del sofá Código copiado









Begoña Gómez de la Fuente y Jorge Abad dedican una hora de Más de Uno al mueble más querido de la casa: el sofá. Entre anécdotas personales, historias de oyentes y referencias a sofás icónicos del cine y la televisión como el de 'Friends' o el de 'Los Simpson', el programa repasa cómo este mueble pasó de ser un símbolo de poder reservado a las élites a convertirse en el centro de la vida doméstica. Para ello conversan con el historiador del arte y experto en mobiliario Antonio Rafael Fernández Paradas, que explica la evolución del sofá desde el Antiguo Egipto hasta el Chesterfield o el famoso sofá-labio de Dalí, y con el tapicero Luis Eduardo Márquez Zafra, cuarta generación de una histórica saga madrileña dedicada a restaurar y tapizar muebles desde hace más de 130 años.