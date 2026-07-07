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07/07/2026

Salamanquesa
  • 28:54 MIN

Qué sabemos de las salamanquesas

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Qué sabemos de las salamanquesas

¿Las salamanquesas son venenosas? ¿Pueden dejarte calvo o meterse por la nariz? Carlos Alsina desmonta algunos de los bulos más populares sobre este pequeño reptil junto al veterinario y herpetólogo Alberto Álvarez, que explica por qué las salamanquesas son inofensivas y beneficiosas para controlar insectos. Además, el ayudante de guion Manuel Molina se enfrenta al reto de sostener en sus manos un impresionante gecko gigante durante una conexión desde Faunia, donde descubre las sorprendentes diferencias y similitudes entre este reptil y las salamanquesas que conviven con nosotros.

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