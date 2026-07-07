07/07/2026

28:54 MIN Qué sabemos de las salamanquesas Más de uno compartir Qué sabemos de las salamanquesas Código copiado









¿Las salamanquesas son venenosas? ¿Pueden dejarte calvo o meterse por la nariz? Carlos Alsina desmonta algunos de los bulos más populares sobre este pequeño reptil junto al veterinario y herpetólogo Alberto Álvarez, que explica por qué las salamanquesas son inofensivas y beneficiosas para controlar insectos. Además, el ayudante de guion Manuel Molina se enfrenta al reto de sostener en sus manos un impresionante gecko gigante durante una conexión desde Faunia, donde descubre las sorprendentes diferencias y similitudes entre este reptil y las salamanquesas que conviven con nosotros.