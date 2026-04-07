07/04/2026
Qué sabemos de la respiración
La respiración, ese acto automático al que apenas prestamos atención, es en realidad una herramienta poderosa para regular nuestro cuerpo y nuestra mente. Como se sugiere en la película Valor sentimental, una simple respiración profunda puede marcar la diferencia en un momento de ansiedad extrema. La ciencia lleva décadas confirmándolo: la forma en que respiramos influye directamente en nuestras emociones, nuestra memoria y nuestra capacidad de decisión, algo que explican el neumólogo David de la Rosa Carrillo y la psicóloga Maribel Cristóbal. Sin embargo, la mayoría lo hacemos mal —respiramos por la boca, de forma superficial— sin ser conscientes de que pequeños cambios, como inhalar por la nariz o activar el diafragma, pueden mejorar nuestra salud y reducir el estrés. Aprender a respirar bien no es solo una cuestión fisiológica, sino una vía directa para sentirnos mejor en un entorno cada vez más acelerado.