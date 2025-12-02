Qué sabemos de los objetos perdidos

27:43 MIN

¿A dónde van los paquetes y las maletas que se pierden? Este martes lo hemos descubierto en Más de uno, Alicia Heras se ha desplazado hasta la nave de Envera donde gestionan los objetos perdidos y abandonados en el aeropuerto de Barajas. También hemos hablado con Carmen Fernández, responsable de servicios generales del Ayuntamiento de Madrid y de la Oficina de Objetos perdidos del ayuntamiento, y con Clotilde Betermier responsable de comunicación King Colis, un proyecto que trata de darle una segunda vida a los paquetes perdidos.