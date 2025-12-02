ondacero.es
Más de uno

27:43 MIN

Trabajadores de la empresa envera
  • 27:43 MIN

Qué sabemos de los objetos perdidos

Más de uno

compartir
Qué sabemos de los objetos perdidos

¿A dónde van los paquetes y las maletas que se pierden? Este martes lo hemos descubierto en Más de uno, Alicia Heras se ha desplazado hasta la nave de Envera donde gestionan los objetos perdidos y abandonados en el aeropuerto de Barajas. También hemos hablado con Carmen Fernández, responsable de servicios generales del Ayuntamiento de Madrid y de la Oficina de Objetos perdidos del ayuntamiento, y con Clotilde Betermier responsable de comunicación King Colis, un proyecto que trata de darle una segunda vida a los paquetes perdidos.

Te puede gustar

OCP - Noticias mediodía ROW

Noticias mediodía

OCP - Por fin ROW

Por fin

OCP - El colegio invisible ROW

El colegio invisible

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer