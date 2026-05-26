26/05/2026

27:07 MIN Qué sabemos de los íberos Más de uno compartir Qué sabemos de los íberos Código copiado









Los íberos, una de las civilizaciones más fascinantes y menos conocidas de la Península Ibérica, protagonizaron una nueva entrega de la sección de historia y arqueología de Más de uno, donde Jorge Abad y Begoña Gómez de la Fuente repasaron cómo vivían estos pueblos hace unos 2.500 años y qué enigmas siguen rodeándolos. Para ello contaron con la participación del historiador Benjamín Collado y de la filóloga Noemí Moncunill Martí, con quienes abordaron desde la historia de la Dama de Elche y el origen de los distintos pueblos íberos hasta cómo comerciaban, cómo se organizaban y el gran misterio que aún sigue sin resolverse: una lengua cuyos signos han podido descifrarse, pero cuyo significado todavía permanece, en gran parte, desconocido.