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26/05/2026

Escultura de La Dama de Elche
  • 27:07 MIN

Qué sabemos de los íberos

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Qué sabemos de los íberos

Los íberos, una de las civilizaciones más fascinantes y menos conocidas de la Península Ibérica, protagonizaron una nueva entrega de la sección de historia y arqueología de Más de uno, donde Jorge Abad y Begoña Gómez de la Fuente repasaron cómo vivían estos pueblos hace unos 2.500 años y qué enigmas siguen rodeándolos. Para ello contaron con la participación del historiador Benjamín Collado y de la filóloga Noemí Moncunill Martí, con quienes abordaron desde la historia de la Dama de Elche y el origen de los distintos pueblos íberos hasta cómo comerciaban, cómo se organizaban y el gran misterio que aún sigue sin resolverse: una lengua cuyos signos han podido descifrarse, pero cuyo significado todavía permanece, en gran parte, desconocido.

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