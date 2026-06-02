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02/06/2026

Rubén Santos con el genealogista Guillermo Navarro
  • 29:01 MIN

Qué sabemos de las herencias

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Qué sabemos de las herencias

La generación que levantó la España de propietarios empieza a legar sus bienes y las herencias viven un momento de máximo protagonismo. A partir de una sorprendente historia llegada desde Francia —la de un pequeño pueblo que recibió once millones de euros de un desconocido que compartía su apellido—, Carlos Alsina aborda el complejo universo de los testamentos, las legítimas, las desheredaciones y las herencias inesperadas. Junto a la notaria Cristina Clemente y el genealogista Guillermo Navarro, el programa explora cómo se reparten los patrimonios, qué ocurre cuando aparecen deudas o activos ocultos y cómo trabajan los investigadores que rastrean familiares perdidos por medio mundo para evitar que una fortuna acabe en manos del Estado.

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