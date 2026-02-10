Qué sabemos del corazón

10/02/2026

En esta conversación especial dedicada al corazón, Más de uno aborda tanto su dimensión científica como su carga simbólica y cultural con la participación de dos destacados especialistas: Felipe Atienza, jefe clínico del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y Eduardo Teresa, presidente del Capítulo Hipocrático de la Sociedad Española de Cardiología y vicepresidente del Hippocratic Movement a nivel internacional. A partir del libro 'La curiosa historia del corazón', de Vincent M. Figueredo, profundizamos en el funcionamiento fisiológico del órgano, los avances médicos para diagnosticar y tratar arritmias, la relación entre corazón y cerebro y la evolución histórica del corazón como símbolo del amor, la intuición y la espiritualidad.