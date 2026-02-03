Alerta la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla la Mancha de que la proliferación de conejos es un problema que se prolonga ya por diez años, hablan de "plaga" que está amenazando los olivares y los cultivos de pistacho y almendros, y exigen que se controlen las poblaciones de estos animales que, como es bien sabido, tienen una impresionante capacidad procreadora…