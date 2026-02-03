03/02/2026 Qué sabemos de los conejos

27:36 MIN Qué sabemos de los conejos









Han sido los agricultores y ganaderos de Castilla la Mancha los últimos llamar la atención ante una circunstancia en la que seguramente también hayan reparado muchas personas fuera de esta región. Y es de la gran cantidad de conejos que se pueden ver no solo en el campo, no solo en el monte, sino también en zonas urbanas.

Para saber más sobre esta problemática hablamos con José Antonio Blanco Aguilar, investigador experto en fauna silvestre y con Ramón Pérez de Ayala, responsable de Proyectos en el programa de especies de WWF España.

Alerta la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla la Mancha de que la proliferación de conejos es un problema que se prolonga ya por diez años, hablan de "plaga" que está amenazando los olivares y los cultivos de pistacho y almendros, y exigen que se controlen las poblaciones de estos animales que, como es bien sabido, tienen una impresionante capacidad procreadora…