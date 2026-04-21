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21/04/2026

Ballena Jorobada en la Gran Barrera de Coral
  • 31:43 MIN

Qué sabemos de las ballenas

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Qué sabemos de las ballenas

Historia con final feliz y mucha ciencia detrás: Timmy, la ballena jorobada que ha tenido en vilo a medio mundo, ya nada libre tras 20 días varada en el Báltico, en una compleja operación de rescate en la que incluso llegó a "cooperar" con sus salvadores; una historia que abre la puerta a entender mejor cómo perciben estos animales su entorno y su relación con los humanos. Desde ahí, nos sumergimos en el universo de los cetáceos con el biólogo Mariano Sironi, que explica qué son realmente las ballenas, cómo se comunican, por qué migran miles de kilómetros y qué papel clave juegan en el equilibrio del planeta, y con el investigador Antonio Torralba, que trabaja en descifrar su lenguaje mediante inteligencia artificial dentro del proyecto CETI, un ambicioso intento de entender —y quizá algún día responder— a una de las inteligencias más fascinantes del océano.

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