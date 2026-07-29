29/07/2026 Qué sabemos de la Antártida

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Begoña Gómez de la Fuente y Rubén Santos conversan en Más de Uno con los presentadores Paloma Gallego, Javier Ruiz y Arturo Téllez sobre la Antártida. Con la cuarta hora de calor de este verano, Más de Uno trae una charla 'fresquita', en concreto sobre la Antártida. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a la Antártida? ¿Sabías que la Antártida esconde volcanes activos bajo su manto de hielo? ¿Cómo es vivir en una base de la Antártida? Y, ¿cómo son las horas de luz en la Antártida? Todo esto y muchas curiosidades más de la mano del mayor experto español en la Antártida: Javier Cacho, el físico atmosférico que fue uno de los participantes en la primera expedición científica española a la Antártida y, actualmente, el único español vivo con una isla con su nombre en el continente helado, Cacho Island.