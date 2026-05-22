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22/05/2026

Marisol Parada
  • 05:40 MIN

El programa que pudo haber sido: La UDEF registra los armarios de Más de uno en busca de pruebas contra Marisol Parada

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El programa que pudo haber sido: La UDEF registra los armarios de Más de uno en busca de pruebas contra Marisol Parada

El pasado martes la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional no solo registró la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. También tuvo como objetivo los armarios del programa Más de uno donde una de sus productoras habría almacenado durante años cantidades relevantes de materiales de dudosa legalidad... en particular varios alimentos con la fecha de caducidad anterior al año 2015.

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