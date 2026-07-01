01/07/2026

30:26 MIN Sperm Maxxing y espionaje Los modernitos compartir Sperm Maxxing y espionaje Código copiado









Carlos Alsina conversa con Emilio Doménech, Irene Ramírez y Jorge Abad sobre algunas de las tendencias y debates que marcan a la Generación Z: desde el fenómeno del sperm-maxxing y los mitos sobre la fertilidad masculina hasta la costumbre de compartir la ubicación en tiempo real con amigos y familiares. Además, Emilio repasa sus noticias de la semana, con una alerta por la filtración masiva de datos del Madison Square Garden y un ejemplo del lado más útil de la tecnología gracias al sistema de detección de terremotos de Google en dispositivos Android.