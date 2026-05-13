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13/05/2026

Emilio Doménech e Irene Ramírez
  • 29:58 MIN

La renovación de las aplicaciones para ligar

Los modernitos

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La renovación de las aplicaciones para ligar

Emilio Doménech e Irene Ramírez vuelven a Más de Uno con una sección marcada por el lenguaje zeta, las aplicaciones para ligar y el teletrabajo. Entre bromas sobre el uso de términos como "swipear", "funar" o "cringe", los colaboradores analizan la crisis de las apps de citas como Tinder o Bumble, que buscan reinventarse apostando por la inteligencia artificial como nueva "celestina virtual" capaz de emparejar usuarios sin necesidad de deslizar perfiles. Además, el programa abre el debate sobre el teletrabajo y las situaciones más surrealistas vividas en reuniones online, mientras Emilio repasa en su semáforo de actualidad un estudio sobre la amabilidad entre generaciones y el giro de Starbucks, que ha vuelto a contratar más personal tras comprobar que la experiencia humana sigue siendo clave frente a la automatización y la IA.

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