Los modernitos tienen 'telefobia'

18/03/2026

A contrarreloj y con la nit de la cremà a la vuelta de la esquina, Carlos Alsina ha activado una insólita campaña para salvar su ninot de las llamas. La clave está en una decisión de última hora: la fallera mayor de la falla Avenida Ecuador–Alcalde Gurrea, Cristina Montesinos, tiene la potestad de indultar una figura… y el periodista apela directamente a su criterio para evitar la quema. Mientras tanto, el programa abre el debate a los oyentes, que también pueden proponer soluciones imaginativas para rescatar el monumento en el último momento.

En paralelo, la tertulia modernita vira hacia dos temas muy distintos pero igual de actuales: el futuro del cine —marcado por grandes movimientos empresariales, el auge de la inteligencia artificial y el cambio de peso de Hollywood frente al cine internacional— y un fenómeno generacional en auge, la 'telefobia', que explica por qué cada vez más jóvenes evitan las llamadas y prefieren comunicarse por mensaje. Todo ello, entre luces y sombras: desde la polémica por el uso de IA para monitorizar empleados en cadenas de comida rápida hasta el éxito de una librería que reivindica el valor del contacto humano en plena era digital.