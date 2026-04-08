08/04/2026 Los modernitos: Los colegios de antes vs los de ahora

29:53 MIN Los modernitos: Los colegios de antes vs los de ahora Con Emilio Doménech e Irene Ramírez compartir Los modernitos: Los colegios de antes vs los de ahora Código copiado









Entre nostalgia generacional y debates sobre tecnología, la sección de 'Los modernitos', con Irene Ramírez y Emilio Doménech, pone sobre la mesa una pregunta muy actual: ¿era mejor el colegio de antes o el de ahora? Mientras recuerdan cómo ha cambiado el mundo desde 2015 —cuando ni existía TikTok y las redes funcionaban con otros códigos—, analizan el giro que se está produciendo en la educación, donde cada vez más centros limitan el uso de pantallas tras años apostando por la digitalización total. Entre anécdotas, humor y alguna que otra "crisis Rosalía", la conclusión queda abierta: la tecnología no es ni buena ni mala por sí misma, pero empieza a imponerse una mirada más crítica que busca equilibrio entre lo digital y lo analógico en las aulas.