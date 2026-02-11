ondacero.es
Más de uno

11/02/2026

Los modernitos celebran San Valentín

Corazones San Valentín
  • 29:18 MIN

Los modernitos celebran San Valentín

Más de uno

compartir
Los modernitos celebran San Valentín

¿Está cambiando la forma en la que entendemos el amor? En Los Modernitos, Emilio Doménech e Irene Ramírez abren el debate a pocos días de San Valentín analizando cómo las nuevas generaciones viven las relaciones sentimentales y la amistad.

El programa repasa la evolución de los consejos amorosos en internet —cada vez más orientados a romper relaciones— y reflexiona sobre el papel de los algoritmos y la inteligencia artificial en nuestra manera de relacionarnos. Además, Irene pone el foco en el auge del Galentine’s Day, una celebración que reivindica el amor entre amigas y amigos.

La sección se completa con un repaso a una moda viral que utiliza inteligencia artificial para crear caricaturas profesionales y con el descubrimiento de una función de seguridad del iPhone capaz de bloquear incluso intentos de acceso del FBI.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer