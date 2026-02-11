11/02/2026
Los modernitos celebran San Valentín
¿Está cambiando la forma en la que entendemos el amor? En Los Modernitos, Emilio Doménech e Irene Ramírez abren el debate a pocos días de San Valentín analizando cómo las nuevas generaciones viven las relaciones sentimentales y la amistad.
El programa repasa la evolución de los consejos amorosos en internet —cada vez más orientados a romper relaciones— y reflexiona sobre el papel de los algoritmos y la inteligencia artificial en nuestra manera de relacionarnos. Además, Irene pone el foco en el auge del Galentine’s Day, una celebración que reivindica el amor entre amigas y amigos.
La sección se completa con un repaso a una moda viral que utiliza inteligencia artificial para crear caricaturas profesionales y con el descubrimiento de una función de seguridad del iPhone capaz de bloquear incluso intentos de acceso del FBI.