15/07/2026

39:11 MIN Lorena Iglesias presenta 'Millennial Mal' a los modernitos de Más de uno Con Irene Ramírez y Emilio Doménech compartir Lorena Iglesias presenta 'Millennial Mal' a los modernitos de Más de uno Código copiado









Lorena Iglesias ha visitado Más de uno para hablar con los modernitos del programa, Irene Ramírez y Emilio Doménech, sobre la nueva serie que he estrenado titulada 'Millennial Mal'.

Lorena Iglesias ha visitado Más de uno para presentar 'Millennial Mal', su nueva serie, junto a los "modernitos" del programa, Irene Ramírez y Emilio Doménech. Durante la entrevista, Carlos Alsina ha reconocido sentirse plenamente identificado con algunas de las situaciones que plantea la ficción, mientras Irene y Emilio han intentado ponerle al día con el lenguaje y las expresiones de la generación más joven.

La serie sigue a una protagonista que tiene que adaptarse a una realidad que le resulta cada vez más ajena. En ese proceso, descubre que nunca pudo vivir su juventud como le habría gustado y decide aprovechar esa nueva etapa para disfrutar de la vida de otra manera.

Iglesias también ha destacado la dificultad de reflejar el lenguaje de los jóvenes en una producción audiovisual por la rapidez con la que evoluciona. "Para la serie todo se me quedaba obsoleto", ha reconocido. En ese sentido, Emilio Doménech e Irene Ramírez han bromeado con que un meme empieza a morir en el momento en que una marca comercial comienza a utilizarlo y desaparece por completo cuando llega a los padres.

La actriz también ha contado que muchos de los jóvenes que ven la serie se sorprenden al descubrir que ella pertenece a la generación millennial, porque para ellos aparenta tener "50 o 60 años". En su opinión, esto ocurre porque "todos nuestros referentes parecen jóvenes".

Por último, ha explicado que esa forma de entender el paso del tiempo también está muy presente en su familia. Ha puesto como ejemplo a su madre, que con 80 años sigue llevando piercings y permanece atenta a las últimas tendencias. "Nos negamos a envejecer y a morir", ha bromeado.