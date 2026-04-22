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22/04/2026

¿Irías a una entrevista de trabajo con tus padres?

Emilio Doménech e Irene Ramírez
  • 30:52 MIN

¿Irías a una entrevista de trabajo con tus padres?

Los modernitos

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¿Irías a una entrevista de trabajo con tus padres?

Debate generacional para arrancar: ¿irías a una entrevista de trabajo con tus padres? Una encuesta en EEUU revela que cada vez más jóvenes lo hacen, y eso abre la puerta a hablar del futuro del empleo. Emilio pone el foco en los robots y la "IA física": desde humanoides que ya corren solos hasta fábricas cada vez más automatizadas, con una pregunta clave para los oyentes: ¿qué tarea delegarías ya en un robot?

Después, Irene trae el performative reading, el postureo de leer clásicos en público para parecer interesante (y ligar), justo antes del Día del Libro. Y cerramos con dos ideas: una alerta sobre un internet cada vez más “feliz” y plano por culpa de la IA, y una novedad para viajeros: aerolíneas que empiezan a ofrecer camas por horas en clase turista.

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