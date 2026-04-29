El FOMO de los modernitos

29/04/2026

Modernitos en estado puro: de Beef a los traumas generacionales entre millennials y zetas, pasando por el FOMO —ese miedo a perderse la vida de los demás— y su reverso, el JOMO. Irene quiere viajar pegada a Emilio por prescripción “médica”, la audiencia confiesa sus angustias y el foco gira hacia algo más serio: ¿nos estamos volviendo egoístas con nuestros amigos? Entre redes, algoritmos y egos inflados, la amistad entra en revisión… mientras la IA convierte internet en un lugar cada vez más amable, homogéneo y, quizá, menos humano.