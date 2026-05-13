13/05/2026 Estados Unidos frente al "apocalipsis" económico: crece el PIB, pero aprieta la inflación

José Carlos Díez analiza en Más de uno el impacto de las medidas económicas del presidente estadounidense Donald Trump.

José Carlos Díez analiza en Más de uno el impacto de las medidas económicas del presidente estadounidense Donald Trump. "Hace un año decidió imponer aranceles al resto de países y la incertidumbre llenó de niebla la economía mundial". Según apunta, "el empleo se frenó en seco y hubo temores de recesión en Estados Unidos".

Lo cierto es que "el PIB ha seguido creciendo y los datos de empleo de los tres últimos meses vuelven a mostrar dinamismo". Pero el problema sigue siendo "la inflación", puesto que "poner aranceles equivale a subir el IVA"; a lo que hay que sumar "que el dólar se ha debilitado y a los americanos les cuesta más caro importar bienes producidos fuera".

Ahora, con la guerra en Irán, "el precio de la gasolina ha subido a máximos de 2022". En cualquier caso, los "problemas" son evidentes: "El empleo en Estados Unidos sigue cayendo a pesar de los aranceles, pero cuando suenan las trompetas del apocalipsis, normalmente es que estás llegando a las murallas de Jericó".