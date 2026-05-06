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06/05/2026

España resiste al shock del petróleo por la guerra de Irán: "La economía española mantiene su dinamismo"

Fachada del Banco de España
  • 00:53 MIN

España resiste al shock del petróleo por la guerra de Irán: "La economía española mantiene su dinamismo"

 'EL FARO ECONÓMICO' DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

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España resiste al shock del petróleo por la guerra de Irán: "La economía española mantiene su dinamismo"

José Carlos Díez analiza en Más de uno las consecuencias que está teniendo el conflicto actual en Oriente Medio.

José Carlos Díez analiza en Más de uno el impacto de la guerra de Irán a nivel económico. "La inflación de marzo subió con fuerza, pero en abril apenas subió y fue inferior a lo que anticipaban los modelos". De hecho, recuerda que el empleo en el mes de abril "volvió a aumentar casi 50.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social" tras unos 80.000 en el mes anterior.

Por su parte, las venta de coches de particulares han aumentado "un 8% en abril" y las de eléctricos "un 50% respecto al año pasado". Pero la "incertidumbre continúa en Irán". Según apunta Díez, el precio del petróleo "sigue por encima de 100 dólares el barril, aunque la economía española mantiene su dinamismo".

Aun así, señala que "lo normal es que modere su crecimiento en los próximos meses", especialmente si el Banco Central Europeo "sube los tipos hasta el 2,75% como anticipa el mercado".

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