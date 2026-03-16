ondacero.es
Más de uno

16/03/2026

Zona calcinada tras los incendios en Pobladura de la Sierra (León)
  • 25:29 MIN

¿Qué ha pasado después del fuego?: El proyecto de reforestación SoutoVivo

Entrevista en Más de uno

compartir
Han pasado unos meses desde que empezamos esta temporada de radio. Era el 1 de septiembre cuando Carlos Alsina abría Más de uno con una pregunta que muchos se hacían después de un verano marcado por los incendios: ¿qué pasa después del fuego?

Aquella mañana escuchamos a vecinos, ganaderos y alcaldes de las zonas afectadas en León y Ourense, que nos contaron cómo se reconstruye la vida cuando las llamas se apagan.

Hoy volvemos a mirar a esos paisajes. Porque el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, y en Las Médulas ha nacido un proyecto para empezar a recuperar lo que el fuego se llevó: SoutoVivo, una iniciativa que convoca a voluntarios para plantar castaños en una de las zonas arrasadas por los incendios del pasado verano. Para ello hablamos con Javier Fernández, Ingeniero Técnico Forestal y Nancy Prada, Coordinadora Proyecto Souto Vibo.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer