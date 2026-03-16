16/03/2026
¿Qué ha pasado después del fuego?: El proyecto de reforestación SoutoVivo
Han pasado unos meses desde que empezamos esta temporada de radio. Era el 1 de septiembre cuando Carlos Alsina abría Más de uno con una pregunta que muchos se hacían después de un verano marcado por los incendios: ¿qué pasa después del fuego?
Aquella mañana escuchamos a vecinos, ganaderos y alcaldes de las zonas afectadas en León y Ourense, que nos contaron cómo se reconstruye la vida cuando las llamas se apagan.
Hoy volvemos a mirar a esos paisajes. Porque el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, y en Las Médulas ha nacido un proyecto para empezar a recuperar lo que el fuego se llevó: SoutoVivo, una iniciativa que convoca a voluntarios para plantar castaños en una de las zonas arrasadas por los incendios del pasado verano. Para ello hablamos con Javier Fernández, Ingeniero Técnico Forestal y Nancy Prada, Coordinadora Proyecto Souto Vibo.