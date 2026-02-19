19/02/2026 Mi vecino aún conserva sus adornos madrileños, ¿qué puedo hacer?: Jorge del Molino responde al dilema

12:22 MIN Mi vecino aún conserva sus adornos madrileños, ¿qué puedo hacer?: Sergio del Molino responde al dilema









Jorge Freire acaba de ser padre, de un pequeño Carlos, por ello, durante su baja de paternidad, va a desfilar una serie de colaboradores en un casting para robarle el puesto. Va directo al núcleo de la convivencia democrática que debería debatirse en el Parlamento. ¿Qué tiene que hacer, entonces, un demócrata? Fastidiarse.