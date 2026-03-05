ondacero.es
05/03/2026

¿Qué puedo hacer si he ganado unas elecciones prometiendo mentiras? Carlos Rodríguez Braun resuelve un nuevo dilema

Carlos Rodríguez Braun
Un alcalde que ha preferido mantener su anonimato se ha puesto en contacto con Más de uno para tratar de resolver una inquietud que le atraviesa. Se presentó a las elecciones de su localidad para echar al alcalde anterior que era un ladrón de manual. El problema una vez que ha ganado es que se ha dado cuenta de que prometió varias cosas en campaña que no va a poder cumplir, entre ellas la construcción de una piscina olímpica cubierta y la actuación de Bad Bunny en las próximas fiestas del pueblo. A Carlos Rodríguez Braun esta situación le ha recordado a una conversación que presenció hace 30 años entre Mario Vargas Llosa y el filósofo austriaco Karl Popper.

