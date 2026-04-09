09/04/2026
Jorge Freire se pregunta qué puedes hacer si tu puesto de trabajo está peligro tras volver de una baja laboral
Jorge Freire ha vuelto de su baja paternal con el miedo a que el buen desempeño de sus múltiples sustitutos haya hecho peligrar su puesto de trabajo, de hecho, el dilema de esta semana tiene un parecido muy sospechoso con la situación del filósofo de Más de uno...
Mi nombre es Jor, digo, Nemesio, ¡Nemesio!
Les cuento: las últimas seis semanas he estado de baja por permiso de paternidad. Ha sido un mes y medio de pañales, siestas y paseos cortos, pero toca ya reincorporarse a la oficina. En este tiempo, he notado que quienes me han sustituido no se han limitado a custodiar mi silla, sino que me la han movido, aunque sea unos centímetros. Lo más mortificante, lo confieso, es que creo que han hecho el trabajo mejor que yo.
He recibido algunos comentarios con un poquito de mala baba. Cosas como “el equipo ha respondido fenomenal” o “hemos aprovechado para reorganizar”. No solo es que la maquinaria no se haya resentido en mi ausencia, ¡es que parece haber funcionado con una alegría sospechosa! Uno confía en que el mundo cojee cuando se retira, y descubrir que trota con brío es, como mínimo, ofensivo.
Así que no me apetece volver. No por pereza, ¿eh? Sino porque intuyo que al regresar voy a ocupar una versión rebajada de mi antiguo puesto. Tampoco ayuda que no soporte a mis compañeros. Los trato con amabilidad y simpatía, pero es impostura. ¡No los trago! Y a mi jefe… He llegado a fantasear con atropellarlo a la salida del parking.
Mi mujer, que al principio celebraba mi presencia, empieza a mirarme con cierta fatiga. “Vuelve ya”, me dice. “Estás muy pesadito”. Ha empezado a tratarme como a un niño que necesita parque.
El problema es que, si regreso a la oficina, será para estar con gente a la que no soporto, y encima ahora la empresa funciona mejor sin mí. Pero, si alargo mi baja, siento que ya molesto en casa. Así que este es mi dilema: ¿estorbo en el trabajo o estorbo en casa?
Un saludo,
Jor… Nemesio.