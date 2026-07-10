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10/07/2026

El director de cine estadounidense Francis Ford Coppola asiste a la alfombra roja de su película "Megalopolis" en los estudios Cinecittà de Roma.
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La Cultureta 12x42: 'Megadoc' o el desastre del “Megalópolis” de Coppola

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La Cultureta 12x42: 'Megadoc' o el desastre del “Megalópolis” de Coppola

Francis Ford Coppola conoció a su mujer Eleanor en el rodaje de bajo presupuesto de 'Demencia 13'. Décadas después, en el rodaje de 'Apocalypse Now' en Filipinas, su vida de pareja quedó marcada por cuatro ingredientes de caos: recursos familiares puestos en riesgo, un exceso de medios y dinero, el morbo de la prensa, y extrañas conjuras supersticiosas para atraer la suerte. Y esos mismos cuatro ingredientes se repitieron en el rodaje de 'Megalópolis', la película que Coppola llevaba décadas queriendo hacer. Se estrena ahora en España 'Megadoc', el documental de Mike Figgis sobre aquel caos. Lo comentamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo.

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