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03/07/2026

La Cultureta 12x41: Los Estados Unidos de Clint Eastwood

Clint Eastwood/ Prince Williams/ Getty
  • 31:56 MIN

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La Cultureta 12x41: Los Estados Unidos de Clint Eastwood

La Segunda Guerra Mundial, el jazz, la Gran Depresión, la inmigración, Irak, la Guerra Fría, la conquista del Oeste… El cine de Clint Eastwood (como actor y director) ha transitado por la gran mayoría de asuntos, grandes temas y pasajes históricos de Estados Unidos, lejanos y recientes. Aprovechando el 250º aniversario de la Proclamación de Independencia estadounidense regresando sobre la filmografía del director de ‘Sin perdón’, que ha anunciado recientemente su jubilación a la edad de 96 años. ¿Cuál es la América de Eastwood? ¿Cómo es su héroe americano, en todas sus iteraciones y versiones, del forajido al capitán Sully? Lo indagamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo.

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