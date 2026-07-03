03/07/2026 La Cultureta 12x41: Los Estados Unidos de Clint Eastwood

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La Segunda Guerra Mundial, el jazz, la Gran Depresión, la inmigración, Irak, la Guerra Fría, la conquista del Oeste… El cine de Clint Eastwood (como actor y director) ha transitado por la gran mayoría de asuntos, grandes temas y pasajes históricos de Estados Unidos, lejanos y recientes. Aprovechando el 250º aniversario de la Proclamación de Independencia estadounidense regresando sobre la filmografía del director de ‘Sin perdón’, que ha anunciado recientemente su jubilación a la edad de 96 años. ¿Cuál es la América de Eastwood? ¿Cómo es su héroe americano, en todas sus iteraciones y versiones, del forajido al capitán Sully? Lo indagamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo.