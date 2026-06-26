26/06/2026

29:41 MIN La Cultureta 12x40: Secuestrar un transatlántico (para derrocar a Franco y a Salazar) Más de uno compartir La Cultureta 12x40: Secuestrar un transatlántico (para derrocar a Franco y a Salazar) Código copiado









Año 1961. Tres exiliados en Venezuela (un portugués y dos españoles) conspiran en una azotea de Caracas, al abrigo de la noche. Se conjuran para lo imposible: tumbar las dictaduras de sus países y vengarse de ellas tomando un barco y sublevando primero Guinea y luego la Península Ibérica. Esta es la historia real que investiga el escritor José Ignacio Carnero en su nueva novela, 'Los fabuladores', que recoge la peripecia imposible de estos tres hombres y rasca en cuánta verdad y cuánta mentira existe en el propio relato de sus vidas y sus quijotescas aventuras. Reseñan el libro Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo…