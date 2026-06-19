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19/06/2026

Los actores Colman Domingo, Tommy Martinez, Emily Blunt yJosh O'Connor en una escena de la película 'El día de la revelación', de Steven Spielberg.
  • 27:39 MIN

La Cultureta 12x39: El día de la revelación (no del destripe)

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La Cultureta 12x39: El día de la revelación (no del destripe)

Medio siglo después, Steven Spielberg cierra su trilogía extraterrestre (así la denomina él mismo) que empezó con 'Encuentros en la tercera fase' (1977) y 'E.T.' (1982). Queda clausurada con 'El día de la revelación' (2026), que abunda en los asuntos habituales del director estadounidense (la familia, lo desconocido, la empatía) pero que, en este caso, ha dividido a la crítica. ¿Tiene la película momentos hitchcockianos? ¿Es blanda? ¿Cómo trata la cuestión ufológica? ¿E incluye el suficiente sentido del humor, marca de la casa Spielberg? Lo analizamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo.

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