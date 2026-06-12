12/06/2026 La Cultureta 12x38: De profesión, figurinista

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"La mayor satisfacción es que el actor se ponga delante del espejo, ya vestido del todo, y piense: ya me siento en el personaje". Con estas palabras resumió su oficio Yvonne Blake, británica nacionalizada española ganadora de un Oscar y cuatro premios Goya en la categoría de Diseño de vestuario. Blake ejemplifica todo lo que hemos aprendido leyendo 'El hábito hace al cine', de Manuela Partearroyo, sobre la historia del cine español a través de cómo han sido vestidos nuestros actores y actrices, desde 'La vida en un hilo' o 'Las chicas de la cruz roja' hasta 'La niña de tus ojos', 'El día de la bestia' o incluso 'Midnight in Paris' de Woody Allen. ¿Qué distingue a un buen vestuario de época en el cine? ¿Y por qué es tan difícil su diseño cuando, por contra, se trata de una historia de época actual? Lo analizamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, anticipamos la nueva película de Steven Spielberg con un ranking de sus mejores largometrajes (perpetrado por Altares).