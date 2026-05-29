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29/05/2026

La Cultureta 12x36: Una silla asesina de un dictador y el centenario de Marilyn

Marilyn Monroe en una escena de la película 'La tentación vive arriba'
  • 32:29 MIN

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La Cultureta 12x36: Una silla asesina de un dictador y el centenario de Marilyn

Una caída de una silla puede cambiar la historia de un país. O un vestido blanco en uno de los objetos más famosos de Hollywood. Entre fados portugueses y salas de cine neoyorquinas, 'La Cultureta' de Carlos Alsina viaja desde el Fuerte de Santo Antonio da Barra —el refugio veraniego de Antonio de Oliveira Salazar— hasta el centenario de Marilyn Monroe. ¿Qué relación tiene todo esto con 'La empresa de sillas', la serie que ha visto Nacho Vigalondo? El programa también recupera la historia detrás de la escena más célebre de 'La tentación vive arriba': las catorce tomas necesarias para levantar la falda de Marilyn sobre una rejilla del metro, la furia de Joe DiMaggio durante el rodaje y el destino posterior del icónico vestido blanco subastado décadas después por millones de dólares. Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo enlazan así dictaduras, monstruos cinematográficos y la melancolía de una actriz que confesó sentirse desgraciada la mayor parte del tiempo.

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